Переговоры Украины и россии в Стамбуле: у Эрдогана дали обнадеживающий сигнал

Дальнейшие консультации по разблокированию Инициативы будут продлены в онлайн формате

В Министерстве обороны Турции сообщают о положительном ходе переговоров Украины, Турции, россии и представителей ООН по вопросу продления действия зернового соглашения, срок которого истекает 18 мая текущего года. Четырехсторонняя встреча проводилась в Стамбуле.

Об этом сегодня, 12 мая, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает турецкое издание Takvim. По его словам, стороны двигаются к продлению зерновой сделки.

"Первые итоги свидетельствуют, что встреча в Стамбуле состоялась положительно. Процесс идет в направлении продления зернового соглашения", — сказал Хулуси Акар.

В свою очередь министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook написал о том, что дальнейшие консультации по разблокированию Инициативы будут продлены в онлайн формате.

"Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что Зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена. Это даст прогнозируемость и уверенность как мировому, так и украинскому рынку. Но, прежде всего, нужно возобновить регистрацию входящего флота и проведение инспекций без искусственных задержек и в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ)", — подчеркнул он.

Отметим, что переговоры по продлению зернового соглашения начались в среду, 10 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине апреля 2023 зерновая сделка оказалась под угрозой из-за новых выходок россии.