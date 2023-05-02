Украине запретили ввозить зерно в часть стран ЕС: в чем причина

На транзите зерна это никак не скажется

Европейская комиссия во вторник, 2 мая, запретила экспорт ряда категорий продуктов питания из Украины в пять европейских стран.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Еврокомиссии, эти меры затронут Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Запрет касается пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, он будет введен 2 мая и будет действовать до 5 июня. Меры никак не затронут остальных членов ЕС, а также не коснутся транзита через территорию упомянутых пяти стран.

В свою очередь София, Будапешт, Варшава, Бухарест и Братислава отменят односторонние запреты, которые касаются ввоза упомянутых продуктов питания.

Еврокомиссия также примет меры относительно упрощения транзита украинского зерна в другие страны ЕС и за пределы Союза.

Как известно, Польша недавно заявила, что приостановит импорт украинского зерна, из-за переполненных складов. Эти злаки должны были остаться в стране ненадолго и в конечном итоге с помощью ЕС должны были попасть в страны Африки. Однако этого не произошло.

Позже с аналогичной проблемой столкнулась Венгрия, а затем и Болгария. Правительства этих стран столкнулись с недовольством местных фермеров, у которых перестали покупать зерно, так как украинское оказалось более доступным, а потому были вынуждены обратиться за помощью к Еврокомиссии.