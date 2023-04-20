Зерно из Украины экстренно запретят поставлять в 5 стран ЕС. Какие еще продукты под угрозой

ЕК предлагает запретить импорт 4-х продуктов, Польше и ко этого мало

Дружба отдельно, зерно отдельно. После запрета на поставку зерна с охваченной войной Украины в Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию Еврокомиссия предложила свои экстренные "превентивные меры".

Переговоры продолжаются, договоренности не достигнуты. Вариант Еврокомиссии предполагает ввести временные ограничения, чтобы гарантировать, что украинское зерно не будет оседать в 5-ти странах (там, где бастуют фермеры), а следовать дальше транзитом.

Что и на сколько запрещает ЕК

Издание Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС пишет, что Брюссель подвергся давлению пяти стран-членов ЕС (Польши, Венгрии, Румынии Словакии и Болгарии).

Еврокомиссия планирует до июня ввести запрет на импорт украинского зерна в эти пять стран. Возможен только реэкспорт через их территорию в другие страны-члены ЕС или другие части мира.

В среду президент ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала письмо премьер-министрам пяти стран. Там она уточнила, что ограничения будут введены против пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Эти продукты предлагает запретить Еврокомиссия

Запрет ЕК является попыткой урегулировать ряд односторонних шагов группы государств-членов, бросивших вызов основным полномочиям ЕС по торговой политике. Комиссия введет свой экстренный запрет только при условии, что все страны отменят свои односторонние меры.

ЕК подчеркнула важность соблюдения совместного подхода ЕС.

Польша и ко: этого мало

Вышеупомянутые заявления ЕК состоялись после переговоров в Брюсселе в среду с участием представителей пяти восточноевропейских стран. Следующий раунд пройдет в Люксембурге в следующий вторник.

К примеру, Польша говорит, что нужно ограничить более широкий ассортимент агропродукции. В польском Telus сообщили журналистам, что 5 стран договорились, что ЕС должен ввести ограничения на более широкий спектр сельскохозяйственного импорта из Украины, а не только на пшеницу, кукурузу, подсолнечное и рапсовое масло.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что предложения Брюсселя являются "шагом в правильном направлении", но "недостаточными".

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что переговоры не принесли результатов. Комиссия предложила защитные положения, то есть возможность повторного введения пошлин на птицу, яйца и муку.

"Договоренность не достигнута, но мы на правильном пути, чтобы достичь этой договоренности, которая позволит разрядить ситуацию относительно зерна, потому что мы этого больше всего боимся", — сказал Войцеховский.

Польша, например, хочет запретить еще и импорт яиц

Как удалось выяснить RMF FM, Польша хочет добавить в этот список также: мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед. У каждой страны есть свой "список желаний". Например, Болгария хочет добавить муку и масло, а Венгрия хочет добавить птицу, мед и муку.

Пять стран согласовали общий список, но он длинный. Переговоры продолжатся в ближайшие дни.

Компенсации фермерам

Фон дер Ляйен пообещала, что в дополнение к уже предоставленному пакету в размере 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров ЕС готовит второй пакет поддержки в размере 100 миллионов евро.

Альтернатива оседанию зерна в Польше

Брюссель собирается организовать колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны, сообщило FT со ссылкой на уже другого чиновника. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

Также речь идет о том, что коммерческие трейдеры отказывались платить за доставку по суше, поскольку она стоит дороже маршрута через Черное море. Остается непонятно, как это будет финансироваться.

Испания пыталась субсидировать перевозку зерна через континент, но импорт из Латинской Америки оказался дешевле.

Глава комитета по вопросам сельского хозяйства Европарламента Норберт Линс сказал, что Брюссель должен сам покупать зерно и отправлять его в третьи страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае полного запрета транзита в ЕС на месяц-полтора внутренние цены рухнут, а мировые могут укрепиться. В выигрыше останутся компании, которые смогли накопить большие объемы украинского зерна за пределами Украины.