Проблема решена? В Польше готовы дать "зеленый свет" на ввоз украинского зерна

В Минэкономики говорят, что проблема решена

Украина и Польша достигли договоренности в вопросе о снятии блокировки на транзит зерна через территорию соседней страны.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, об этом рассказала глава ведомства Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года", — сообщила она.

По словам министра, Украина относится к польским проблемам с таким же вниманием, как и Польша к украинским, поэтому вопрос потребовал оперативного и конструктивного решения.

В настоящее время Кабмин ожидает решения польской стороны относительно условий транзита и других технических вопросов.

Как известно, на прошлой неделе Польша заявила, что приостановит импорт украинского зерна, из-за переполненных складов. Эти злаки должны были остаться в стране ненадолго и в конечном итоге с помощью ЕС должны были попасть в страны Африки. Однако этого не произошло.

Позже с аналогичной проблемой столкнулась Венгрия, а затем и Болгария.

Из-за запрета на транзит с проблемой столкнулись не только перевозчики зерна, но и других продуктов питания. Например, 18 апреля стало известно, что на границе Украины и Польши почти месяц стоят около 15 фур с медом.