Проблемы не только с зерном: фуры с популярным украинским продуктом стоят на границе ЕС

На границе с Польшей находится около 15 фур с медом

В Евросоюзе уже несколько стран выступили против ввоза украинского зерна в виде импорта, а иногда даже в виде транзита, а сегодня стало известно, что проблемы с ввозом в ЕС постигли и другую продукцию отечественных производителей, например, мед. И в отличие от зерна, которое является сырьем, мед — это готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, который приносит большую прибыль и производителям и стране.

О проблеме первым высказался украинский инвестор Игорь Лиски.

По его данным, сегодня на границе с Польшей находится около 15 фур с медом компании Бихайв, который должен следовать в Испанию, Данию, Бельгию, Францию. Некоторые из машин находятся там уже больше 25 дней.

"Это десятки миллионов гривен недополученных доходов и невыплаченных налогов. Из-за неэффективной коммуникации между польской и украинской правительственными сторонами наши и другие грузы "зависли". Часть из них уже несколько дней находится на стороне Польши, и их не пропускают. Более того, нам сейчас предлагают осуществить реэкспорт, а потенциальные дополнительные расходы в сотни тысяч гривен. Очередь из компаний украинского агросектора на сотни миллионов недополученных бюджетом долларов. Ущерб для страны в каждой минуте простоя", — отмечает Лиски.

Отреагировала на пост инвестора и агрожурналистка Анна Ковальчук. Она в своем Telegram-канале отметила, что в отличие от зерна ситуация с медом еще серьезней, ведь первое это сырье, а второе это уже законченный продукт.

"Тот самый готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, в экспорте которого принято видеть национальную аграрную цель. Стоит вместе с зерном на границе", — говорит Ковальчук.

В чем суть проблемы с украинскими импортом в ЕС

Первыми решило запретить ввоз зерна и других продуктов из Украины правительство Польши. Решение приняли, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор после того, как поток предложения снизил цены в регионе. Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда пояснил, что запрет Польши будет касаться и транзита.

Вслед за Польшей с аналогичным решением выступила и Венгрия. О таком решении заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Шаги своего правительства он объяснил отсутствием значительных мер по поддержке местных производителей со стороны ЕС. Запрет вводится до 30 июня и касается импорта зерна, а также масличных культур и других сельскохозяйственных продуктов.

В понедельник, 17 апреля, Словакия тоже приостановила импорт зерна из Украины, однако оставила транзит продуктов украинского производства. В Словакии запретили импорт также кукурузы, гречихи, конопли, сахарной свеклы, меда, овощей и фруктов, меда, вина.

Болгария обдумывает возможность запрета импорта зерна. Министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев заявил, что необходимо защитить и болгарские интересы.

Больше о том почему у украинского зерна появились новые проблемы и чем грозит волна запретов стран ЕС вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Напомним, ранее мы писали, что польские склады переполнены украинским зерном, что влечет за собой целый ряд проблем. Одной из них является падение цены тонны пшеницы на 50%.