Проблеми не лише із зерном: фури із популярним українським продуктом стоять на кордоні ЄС

На кордоні з Польщею знаходиться близько 15 фур з медом

У Євросоюзі вже кілька країн виступили проти ввезення українського зерна у вигляді імпорту, а іноді навіть у вигляді транзиту, а сьогодні стало відомо, що проблеми із ввезенням до ЄС спіткали й іншу продукцію вітчизняних виробників, наприклад мед. І на відміну від зерна, яке є сировиною, мед — це готовий продукт із високою доданою вартістю, який приносить великий прибуток і виробникам та країні.

Про проблему першим висловився український інвестор Ігор Ліскі.

За його даними, сьогодні на кордоні з Польщею знаходиться близько 15 фур з медом компанії Біхайв, який має прямувати до Іспанії, Данії, Бельгії, Франції. Деякі з машин перебувають там уже понад 25 днів.

"Це десятки мільйонів гривень недоотриманих прибутків та невиплачених податків. Через неефективну комунікацію між польською та українською урядовими сторонами, наші та інші вантажі "зависли". Частина з них вже декілька днів знаходиться на стороні Польщі і їх не пропускають. Більше того, нам зараз пропонують здійснити "реекспорт", а потенційні додаткові витрати у сотні тисяч гривень. Черга із компаній українського агросектору на сотні мільйонів недоотриманих бюджетом доларів. Збитки для країни у кожній хвилині простою", — зазначає Ліскі.

Відреагувала на пост інвестора і агрожурналістка Ганна Ковальчук. Вона у своєму Telegram-каналі зазначила, що на відміну від зерна ситуація з медом ще серйозніша, адже перше це сировина, а друге це вже закінчений продукт.

"Той самий готовий продукт із високою доданою вартістю, в експорті якого прийнято бачити національну аграрну мету. Стоїть разом із зерном на кордоні", — каже Ковальчук.

У чому суть проблеми з українським імпортом до ЄС

Першими вирішив заборонити ввезення зерна та інших продуктів із України уряд Польщі. Рішення ухвалили, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда пояснив, що заборона Польщі стосуватиметься і транзиту.

Слідом за Польщею з аналогічним рішенням виступила і Угорщина. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь. Кроки свого уряду він пояснив відсутністю значних заходів щодо підтримки місцевих виробників із боку ЄС. Заборона вводиться до 30 червня та стосується імпорту зерна, а також олійних культур та інших сільськогосподарських продуктів.

У понеділок, 17 квітня, Словаччина також призупинила імпорт зерна з України, проте залишила транзит продуктів українського виробництва. У Словаччині заборонили імпорт також кукурудзи, гречки, конопель, цукрових буряків, меду, овочів та фруктів, меду, вина.

Болгарія усвідомлює можливість заборони імпорту зерна. Міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов заявив, що необхідно захистити і болгарські інтереси.

Більше про те, чому у українського зерна з'явилися нові проблеми і чим загрожує хвиля заборон країн ЄС ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".

Нагадаємо, раніше ми писали, що польські склади переповнені українським зерном, що тягне за собою низку проблем. Однією з них є падіння ціни на тонну пшениці на 50%.