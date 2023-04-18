Проблема вирішена? У Польщі готові дати "зелене світло" на ввезення українського зерна

У Мінекономіки кажуть, що проблему вирішено

Україна та Польща досягли домовленості щодо зняття блокування на транзит зерна через територію сусідньої країни.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, про це розповіла глава відомства Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга 21 квітня на п’ятницю 22 квітня поточного року", — повідомила вона.

За словами міністра, Україна ставиться до польських проблем з такою самою увагою, як і Польща до українських, тому питання вимагало оперативного та конструктивного вирішення.

На даний час Кабмін очікує на рішення польської сторони щодо умов транзиту та інших технічних питань.

Як відомо, минулого тижня Польща заявила, що призупинить імпорт українського зерна через переповнені склади. Ці злаки мали залишитися в країні ненадовго і зрештою за допомогою ЄС мали потрапити до країн Африки. Однак цього не сталося.

Згодом з аналогічною проблемою зіткнулася Угорщина, а потім і Болгарія.

Через заборону на транзит із проблемою зіткнулися не лише перевізники зерна, а й інших продуктів харчування. Наприклад, 18 квітня стало відомо, що на кордоні України та Польщі майже місяць стоять близько 15 фур з медом.