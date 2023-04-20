Зерно з України екстрено заборонять поставляти до 5 країн ЄС. Які ще продукти під загрозою

ЄК пропонує заборонити імпорт 4-х продуктів, Польщі та ко цього мало

Дружба окремо, зерно окремо. Після заборони на постачання збіжжя з охопленої війною України до Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії Єврокомісія запропонувала свої екстрені "превентивні заходи".

Переговори тривають, домовленості не досягнуто. Варіант Єврокомісії передбачає запровадити тимчасові обмеження, щоб гарантувати, що українське зерно не осідатиме у 5-ти країнах (там, де страйкують фермери), а слідуватиме далі транзитом.

Що і на скільки забороняє ЄК

Видання Financial Times із посиланням на високопосадовців ЄС пише, що Брюссель піддався на тиск п'яти країн-членів ЄС(Польщі, Угорщини, Румунії Словаччини та Болгарії).

Єврокомісія планує до червня ввести заборону на імпорт українського зерна до цих п’яти країн. Натомість можливим буде лише реекспорт через їхню територію до інших країн-членів ЄС або інших частин світу.

У середу президент ЄК Урсула фон дер Ляєн опублікувала листа прем’єр-міністрам п’яти країн. Там вона уточнила, що обмеження впровадять проти пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку.

Ці продукти пропонує заборонити Єврокомісія

Заборона ЄК є спробою врегулювати низку односторонніх кроків групи держав-членів, які кинули виклик основним повноваженням ЄС щодо торговельної політики. Комісія введе свою екстрену заборону лише за умови, якщо усі країни скасують свої односторонні заходи.

ЄК підкреслила важливість дотримання спільного підходу ЄС.

Польща та ко: цього мало

Згадані вище заяви ЄК відбулися після переговорів у Брюсселі в середу за участі представників п’яти східноєвропейських країн. Наступний раунд пройде у Люксембурзі наступного вівторка.

Приміром, Польща каже, що треба обмежити ширший асортимент агропродукції. У польському Telus повідомили журналістам, що 5 країн домовилися, що ЄС має запровадити обмеження на ширший спектр сільськогосподарського імпорту з України, а не лише на пшеницю, кукурудзу, соняшникову та ріпакову олію.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що пропозиції Брюсселя є "кроком у правильному напрямку", але "недостатніми".

Комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що переговори не принесли результатів. Комісія запропонувала захисні положення, тобто можливість повторного запровадження мит на птицю, яйця та борошно.

"Домовленості не досягнуто, але ми на правильному шляху, щоб досягти цієї домовленості, яка дозволить розрядити ситуацію щодо зерна, тому що ми цього найбільше боїмося", — сказав Войцеховський.

Польща, приміром, хоче заборонити ще й імпорт яєць

Як вдалося з’ясувати RMF FM, Польща хоче додати до цього списку також: м'які фрукти, яйця, птицю, цукор і мед. Кожна країна має свій "список бажань". Наприклад, Болгарія хоче додати борошно та олію, а Угорщина хоче додати птицю, мед та борошно.

Тож п’ять країн узгодили спільний список, але він довгий. Переговори продовжаться найближчими днями.

Компенсації фермерам

Фон дер Ляєн пообіцяла, що на додаток до вже наданого пакету в розмірі 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів ЄС готує другий пакет підтримки в розмірі 100 мільйонів євро.

Альтернатива осіданню зерна у Польщі

Брюссель збирається організувати колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити в країни, які цього потребують, повідомило FT із посиланням на вже іншого чиновника. Це також збільшить пропускну спроможність річки Дунай.

Також йдеться про те, що комерційні трейдери відмовлялися платити за доставку по суші, оскільки вона коштує дорожче за маршрут через Чорне море. Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися.

Іспанія намагалася субсидувати перевезення зерна через континент, але імпорт з Латинської Америки виявився дешевшим.

Голова комітету з питань сільського господарства Європарламенту Норберт Лінс сказав, що Брюссель повинен сам купувати зерно та відправляти його в треті країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у разі повної заборони транзиту в ЄС на місяць-півтора внутрішні ціни обваляться, а світові можуть зміцнитись. У виграші залишаться компанії, які змогли накопичити великі обсяги українського зерна за межами України.