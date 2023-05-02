Україні заборонили ввозити зерно до частин ЄС: у чому причина

На транзиті зерна це ніяк не позначиться

Європейська комісія у вівторок, 2 травня, заборонила експорт низки категорій продуктів харчування з України до п’яти європейських країн.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому прес-службою Єврокомісії, ці заходи торкнуться Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Заборона стосується пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, вона буде введена 2 травня і діятиме до 5 червня. Заходи ніяк не стосуватимуться інших членів ЄС, а також не торкнуться транзиту через територію згаданих п’яти країн.

У свою чергу Софія, Будапешт, Варшава, Бухарест та Братислава скасують односторонні заборони щодо ввезення згаданих продуктів харчування.

Єврокомісія також вживе заходів щодо спрощення транзиту українського зерна до інших країн ЄС та за межі Союзу.

Як відомо, Польща нещодавно заявила, що призупинить імпорт українського зерна через переповнені склади. Ці злаки мали залишитися в країні ненадовго і зрештою за допомогою ЄС мали потрапити до країн Африки. Однак цього не сталося.

Згодом з аналогічною проблемою зіткнулася Угорщина, а потім і Болгарія. Уряди цих країн зіткнулися із невдоволенням місцевих фермерів, у яких перестали купувати зерно, оскільки українське виявилося більш доступним, а тому були змушені звернутися за допомогою до Єврокомісії.