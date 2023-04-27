С Эрдоганом все нормально? Турки выложили фото разговора с путиным (фото, видео)

После слухов об инфаркте у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в сети появилась его свежее фото. Оно было сделано, предположительно, во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным, который состоялся сегодня, 27 апреля.

Некоторые детали переговоров и соответствующую фотографию Эрдогана опубликовал турецкий новостной канал TRT Haber.

"В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива", — говорится в сообщении.

Также диктатор вместе с Эрдоганом обсудили ситуацию в Украине и вопрос зернового соглашения.

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по "зерновому соглашению" могут быть проработаны через предложенную рабочую группу", — отмечает TRT Haber.

Фото - TRT Haber

Вместе с тем турецкий лидер принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" по видеосвязи.

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