З Ердоганом все нормально? Турки виклали фото та відео розмови з путіним
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Після чуток про інфаркт у президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, в мережі з’явилося його фото, ймовірно, зроблене під час розмови з російським диктатором володимиром путіним.
Відповідну фотографію у мережі опублікували турецькі ЗМІ.
У ході переговорів Ердоган обговорив із путіним ситуацію в Україні та зернову угоду.
Водночас турецький лідер взяв участь у церемонії доставки ядерного палива на АЕС "Аккую" з відеозв’язку.
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