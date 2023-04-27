З Ердоганом все нормально? Турки виклали фото та відео розмови з путіним

Після чуток про інфаркт у президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, в мережі з’явилося його фото, ймовірно, зроблене під час розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Відповідну фотографію у мережі опублікували турецькі ЗМІ.

У ході переговорів Ердоган обговорив із путіним ситуацію в Україні та зернову угоду.

Водночас турецький лідер взяв участь у церемонії доставки ядерного палива на АЕС "Аккую" з відеозв’язку.

Новина доповнюється…