У Ердогана інфаркт? У Туреччині зробили заяву

Ердоган продовжує виконувати свої обов’язки після одноденної паузи

Після інциденту в прямому ефірі на телебаченні, коли президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану різко стало зле, в мережі з’явилися чутки про те, що нібито причиною нездужання став інфаркт. У партії турецького лідера відповіли на ці припущення.

Так, за інформацією агентства Anadolu, заступник керівника та представник Партії справедливості та розвитку Омер Челік назвав "аморальними брехливими новинами" інформацію, яку розповсюджують у мережі про здоров’я Ердогана.

За його словами, президент Туреччини продовжує виконувати свої обов’язки після одноденної паузи, яку Ердоган взяв через погане самопочуття. Також Челік подякував кожному, хто побажав якнайшвидшого одужання турецькому лідеру.

Водночас керівник пресслужби Ердогана Фахреттін Алтун опублікував на своїй сторінці в Twitter кілька прикладів публікацій у соцмережі з припущеннями про те, що Ердогану нібито довелося тимчасово зупинити передвиборчу кампанію через інфаркт. У тих самих постах зазначається, що президента Туреччини нібито госпіталізували. Однак ця інформація є не більш ніж просто чутками.

"Рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви про здоров’я президента... Завтра президент з відеозв’язку візьме участь у відкритті атомної електростанції. Жодна дезінформація не змінить той факт, що турецький народ — зі своїм лідером і Ердоган і його партія прямують до перемоги на виборах 14 травня", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Туреччина продовжує наполягати на тому, що Україна має сісти за стіл переговорів із росією.