"Війна має бути закінчена": Туреччина наполягає на переговорах України з рф

Туреччина продовжує наполягати на переговорах України з путінським режимом

Влада Туреччини наполягає на тому, що Україна має сісти за стіл переговорів із росією. На думку Анкари, лише у такий спосіб можна прискорити темпи припинення війни.

Про це 7 квітня під час зустрічі з російським міністром закордонних справ сергієм лавровим заявив його турецький колега Мевлют Чавушоглу, пише CNN Turk.

За підсумками переговорів в Анкарі, глава МЗС Туреччини заявив, що в ході розмови з лавровим були порушені регіональні питання, у тому числі питання, що стосуються України.

"Ми заявили, що війна має бути закінчена якнайшвидше переговорами, і ми повторили, що ми, як Туреччина, готові надати кращу підтримку", — сказав він.

Чавушоглу підкреслив, що Туреччина й надалі вестиме діалог з обома сторонами, щоб допомогти завершенню війни.

Також на зустрічі приділяли увагу зерновим переговорам. За словами турецького міністра, його країна підтримує кроки щодо продовження "зернової ініціативи".

"Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на мирних переговорах України з Росією активно наполягає і Китай.