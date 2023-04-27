У Эрдогана инфаркт? В Турции сделали заявление

Эрдоган продолжает выполнять свои обязанности после однодневной паузы

После инцидента в прямом эфире на телевидении, когда президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану резко стало плохо, в сети появились слухи о том, что причиной недомогания якобы стал инфаркт. В партии турецкого лидера ответили на эти предположения.

Так, по информации агентства Anadolu, заместитель руководителя и представитель Партии справедливости и развития Омер Челик назвал "безнравственными и ложными новостями" информацию, которую распространяют в сети о здоровье Эрдогана.

По его словам, президент Турции продолжает выполнять свои обязанности после однодневной паузы, которую Эрдоган взял из-за плохого самочувствия. Также Челик поблагодарил каждого, кто пожелал скорейшего выздоровления турецкому лидеру.

В то же время руководитель пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун опубликовал на своей странице в Twitter несколько примеров публикаций в соцсети с предположениями о том, что Эрдогану якобы пришлось приостановить предвыборную кампанию из-за инфаркта. В тех же постах указывается, что президента Турции якобы госпитализировали. Однако эта информация является не более чем просто слухами.

"Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента… Завтра президент по видеосвязи примет участие в открытии атомной электростанции. Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ – со своим лидером и Эрдоган и его партия направляются к победе на выборах 14 мая", – подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Турция продолжает настаивать на том, что Украина должна сесть за стол переговоров с россией.