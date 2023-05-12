Після вдалих переговорів з міністром Сольським Молдова передумала забороняти експорт українських зернових

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський переконав Молдову відмовитися від заборони на експорт українських зернових.

Після додаткових перемовин із міністром аграрної політики України Миколою Сольським влада Молдови відмовилася від обмежень на імпорт зернових з України, аналогічних тим, які запровадила низка європейських країн після провальних перемовин із українським урядом.

"Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульовий результат", — заявив міністр сільського господарства Республіки Молдова Володимир Боля.

За його словами, навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, "і тоді багато чого було б втрачено".

Зазначимо, що за кілька днів до цього Микола Сольський у ході робочого візиту в Кишинів висловив незгоду з рішенням Молдови обмежити імпорт з України зернових та олійних культур. Відповідну заяву він зробив саме під час зустрічі зі своїм молдовським колегою Володимиром Боля.

"Міністр вирушив до Молдови після заяв молдавської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це раніше зробили деякі країни ЄС. Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні Мінагрополітики з цього приводу.

Нагадаємо, що заборону на експорт української агропродукції раніше запровадила низка країн Європейського союзу. Сталося це внаслідок провальних перемовин з західними партнерами за участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомляли ЗМІ, через бездіяльність Дениса Шмигаля в переговорах з сусідніми країнами, які заблокували експорт вітчизняного продовольства, та Євросоюзом, майбутнє українського агросектору поставлено під загрозу. Усі рішення щодо подальших заборон і обмежень ухвалюються без участі України, а заміна національних рішень про заборону імпорту і обмежений транзит рішенням на рівні ЄС тільки погіршує ситуацію для українських фермерів.