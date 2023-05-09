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Сольський намагається скасувати заборону на експорт зернових у ЄС, яку хочуть подовжити після провальних перемовин

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Микола Сольський Новина оновлена 09 травня 2023, 15:45
Микола Сольський

Міністр аграрної політики заявив, що його відомство робить усе можливе, щоб добитися відміни ембарго

Міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, що заборона Єврокомісії на ввезення кількох видів української агропродукції в пʼять країн ЄС може бути продовжена, і зараз він та його підлеглі роблять все, щоб уникнути цього та добитися відміни ембарго. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону, передає сайт Дело.юа

"Заборонено експорт в п’ять країн, які є прикордонні з Україною, і Болгарію, яка недалеко від кордону. Це приблизно десь 20% від експорту зернових, які йшли в ЄС наземним шляхом. Заборона діє до 5 червня. Разом із тим ми чуємо від цих країн, що вони хочуть продовження. Тож ми проводимо роботу, щоб мінімізувати цю ситуацію. Тому що, очевидно, нам таке рішення не подобається і ми його стараємося змінити", — пояснив Сольський.

За його словами, у Мінагрополітики розуміють, що це країни — партнери України. Тому відбуваються багато непублічних розмов – міністр сподівається, що вони дадуть результат.

Варто зазначити, що таким чином Микола Сольський намагається впоратися з наслідками від невдалих переговорів українського уряду з європейськими партнерами, про що повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про провальні перемовини Шмигаля з представниками Польщі та інших країн Євросоюзу. В результаті зусилля прем’єра призвели до того, що сусіди України не тільки відмовилися знімати заборону на експорт української агропродукції, а ще й планують подовжити її.

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