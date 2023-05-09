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Сольский пытается отменить запрет на экспорт зерновых в ЕС, который хотят продлить после провальных переговоров

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Николай Сольский Новость обновлена 09 мая 2023, 15:45
Николай Сольский

Министр аграрной политики заявил, что его ведомство делает все возможное, чтобы добиться отмены эмбарго

Министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, что запрет Еврокомиссии на ввоз нескольких видов украинской агропродукции в пять стран ЕС может быть продлен, и сейчас он и его подчиненные делают все, чтобы избежать этого и добиться отмены эмбарго. Об этом министр заявил в эфире телемарафона, передает сайт Дело.юа.

"Запрещен экспорт в пять стран, приграничных с Украиной, и Болгарию, которая недалеко от границы. Это примерно где-то 20% от экспорта зерновых, которые шли в ЕС наземным путем. Запрет действует до 5 июня. Вместе с тем мы слышим от этих стран, что они хотят продолжения. Поэтому мы проводим работу, чтобы минимизировать эту ситуацию. Потому что, очевидно, нам такое решение не нравится, и мы стараемся его изменить", — пояснил Сольский.

По его словам, в Минагрополитики понимают, что это страны — партнеры Украины. Поэтому происходит много непубличных разговоров – министр надеется, что они дадут результат.

Следует отметить, что таким образом Николай Сольский пытается справиться с последствиями неудачных переговоров украинского правительства с европейскими партнерами, о чем сообщали СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о провальных переговорах Шмыгаля с представителями Польши и других стран Евросоюза. В результате усилия премьера привели к тому, что соседи Украины не только отказались снимать запрет на экспорт украинской агропродукции, но и планируют продлить его.

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