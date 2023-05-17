"Це ваше зобов’язання": у ПАРЄ висловилися про вибори в Україні під час війни

У ПАРЄ пояснили, навіщо Україні потрібно проводити вибори в умовах воєнного часу

Україні необхідно провести парламентські та президентські вибори навіть попри те, що в країні діє воєнний стан.

Таку думку озвучив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс в інтерв’ю Європейській правді.

Він визнав, що українська конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану, проте вважає, що українській владі необхідно знайти спосіб подолати цей виклик.

"Україна має організувати вільні та чесні вибори. Тому що це ваше зобов’язання щодо статуту Ради Європи", — зазначає Кокс.

Президент ПАРЄ вказав на приклад Туреччини, яка проводить вибори навіть попри те, що напередодні її струснув руйнівний землетрус. Водночас він не заперечував, що проведення виборів в Україні в нинішніх умовах є дуже складним завданням.

Він не став говорити, які умови він вважає за необхідне для виборів, проте натякнув, що вони можуть відбутися після завершення активної фази бойових дій, але до скасування воєнного стану

Кокс каже, що пережити російське вторгнення є серйозним викликом на найближче майбутнє, проте відновлення та відбудова країни зі збереженням демократії та прав людини буде викликом ще довгі роки.

"Але ви повинні подолати цей виклик. Бо якщо ви цього не зробите, то у вас самих виникне питання: що ми захищали в цій війні, яку росія розв’язала проти України?", — зазначив глава ПАРЄ.

При цьому він додав, що до України не буде претензій, якщо вибори будуть проведені неідеально, але виникатимуть питання, якщо виборів зовсім не буде.

Як повідомлялося раніше, напередодні "Телеграфу" стало відомо, що у Центральній виборчій комісії орієнтуються на те, що парламентські вибори можуть відбутися лише навесні 2024 року.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що восени їх швидше за все не буде, оскільки Конституція забороняє це робити під час воєнного стану.