"Это ваше обязательство": в ПАСЕ высказались о выборах в Украине во время войны

В ПАСЕ объяснили, зачем Украине нужно проводить выборы в условиях военного времени

Украине необходимо провести парламентские и президентские выборы даже несмотря на то, что в стране действует военное положение.

Такое мнение озвучил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в интервью Европейской правде.

Он признал, что украинска конституция запрещает проведение выборов во время военного положения, однако считает, что украинским властям необходимо найти способ преодолеть этот вызов.

"Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы", — отмечает Кокс.

Президент ПАСЕ указал на пример Турции, которая проводит выборы даже несмотря на то, что накануне ее сотрясло разрушительное землетрясение. Вместе с тем, он не стал отрицать, что проведение выборов в Украине в нынешних условиях является очень сложной задачей.

Он не стал говорить, какие условия он считает необходимыми для выборов, однако намекнул, что они могут состояться после завершения активной фазы боевых действий, но до отмены военного положения

Кокс говорит, что пережить российское вторжение является серьезным вызовом на ближайшее будущее, однако восстановление и отстройка страны с сохранением демократии и прав человека будет вызовом еще долгие годы.

"Но вы должны преодолеть этот вызов. Ибо если вы этого не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос: что же мы защищали в этой войне, которую россия развязала против Украины?", — отметил глава ПАСЕ.

При этом он добавил, что к Украине не будет претензий, если выборы будут проведены неидеально, но будут возникать вопросы, если выборов не будет вовсе.

Как сообщалось ранее, накануне "Телеграфу" стало известно, что в Центральной избирательной комиссии ориентируются на то, что парламентские выборы могут состояться лишь весной 2024 года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что осенью их скорее всего не будет, так как Конституция запрещает это делать во время военного положения.