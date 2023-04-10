США давят на Киев из-за парламентских выборов: в чем причина

Для проведения выборов в условиях военного положения правительство должно внести изменения в Избирательный кодекс

В Украине уже в этом году, а именно в последнее воскресенье октября, должны были бы состояться парламентские выборы, но в условиях военного положения волеизъявления не будут проводить. В то же время разговоры о выборах в ВРУ сейчас очень активно ведутся в кулуарах. Главная причина тому — воля западных партнеров, в том числе Америки.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксзамглавы ЦИК Андрей Магера, отметив, что чисто гипотетически выборы в Украине могут провести в любое время, однако для этого в первую очередь нужно внести определенные изменения в Кодекс, ведь сейчас там нет четкого ответа на вопрос, когда проводить выборы в Верховную Раду, если они не состоятся 29 октября, как это прописано в Конституции.

По его словам, американцам, как никогда, известна ситуация с полномасштабной войной в Украине, однако для Вашингтона очень важно, чтобы изменения во власти все же происходили.

"Поэтому они как раз активно выступают за проведение выборов, им очень важна демократия. "Хотите денег — обеспечите условия для демократии", — где-то так они говорят. У наших западных партнеров уже нет нарратива, что выборы должны состояться только по открытым спискам. Они говорят: проведите выборы", — объяснил Магера.

Более развернуто о подготовке Украины к выборам можно прочитать в материале "Телеграфа": Украина, несмотря на войну, готовится к выборам: уже есть ориентировочная дата. Подробный разбор".

Ранее "Телеграф" сообщал, что помощь США Украине может сократиться уже после выборов президента, запланированных на 2024 год.