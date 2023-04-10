США тиснуть на Київ через парламентські вибори: в чому причина

Для проведення виборів в умовах воєнного стану, уряд повинен внести зміни до виборчого кодексу

В Україні вже цього року, а саме в останню неділю жовтня повинні були б відбутися парламентські вибори, але в умовах воєнного стану волевиявлення не проводитимуть. Водночас розмови про вибори до ВРУ зараз дуже активно ведуться у кулуарах. Головна причина цьому — воля західних партнерів, зокрема Америки.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера, зазначивши, що чисто гіпотетично вибори в Україні можуть провести будь-коли, однак для цього першочергово потрібно внести певні зміни до Кодексу, адже зараз там немає чіткої відповіді на питання, коли проводити вибори до Верховної ради, якщо вони не відбудуться 29 жовтня, як те прописане у Конституції України.

За його словами, американцям, як ніколи відома ситуація з повномасштабною війною в Україні, проте для Вашингтона дуже важливо, щоб зміни у владі все ж відбувалися.

"Тому вони якраз активно виступають за проведення виборів, їм дуже важлива демократія. "Хочете грошей — забезпечте умови для демократії", — десь так вони кажуть. Наразі в наших західних партнерів вже немає наративу, що вибори мають відбутись лише за відкритими списками. Вони кажуть: проведіть вибори", — пояснив Магера.

Більш розгорнуто про підготовку України до виборів можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": "Україна, попри війну, готується до виборів: вже є орієнтовна дата. Детальний розбір".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що допомога Сполучених Штатів Україні може скоротитися вже після виборів президента, що заплановані на 2024 рік.