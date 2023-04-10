Ориентировочная дата выборов в Верховную Раду уже известна – эксклюзив "Телеграфа"

В ЦИК работают над разными вариантами проведения волеизъявления

В течение последнего года одной из топ-тем для обсуждения стали выборы в Верховную раду. Стоит отметить, что в рамках действующего законодательства любое проведенное в условиях военного положения волеизъявление впоследствии будет признано нелегитимным.

Об этом в комментарии специально для "Телеграфа" рассказал источник в Центральной избирательной комиссии, отметив, что вероятная дата следующих выборов — март 2024 года.

По словам собеседника, за этот год разговоры о выборах велись не только у населения, но и в провластных кругах нашего государства. В то же время в Конституции четко прописан прямой запрет на проведение выборов в условиях военного положения. Поэтому любое волеизъявление граждан, которое будет проводиться во время войны, позже будет признано нелегитимным.

В частности, об этом говорится в статье 83 Конституции: в случае окончания срока полномочий ВРУ во время действия военного или чрезвычайного положения, ее полномочия будут продлены до дня первого заседания первой сессии парламента, который был избран уже после отмены военного или чрезвычайного положения.

В то же время источник в Центральной избирательной комиссии отметил, что выборы в парламент хотят провести рядом с президентскими.

"Как раз в последнее воскресенье марта должны пройти очередные выборы президента. Есть одна из идей рядом с выборами президента провести и выборы парламента. Мы работаем сейчас над разными вариантами, а также занимаемся проблемой зарубежных участков. Их недостаточную, ведется работа над увеличением количества", - объяснил собеседник.

Более развернуто подготовку Украины к выборам можно прочесть в материале "Телеграфа": "Украина, несмотря на войну, готовится к выборам: уже есть ориентировочная дата. Подробный разбор".

Ранее "Телеграф" также сообщал, как представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева прокомментировала вероятность проведения выборов на территории полуострова после его освобождения от оккупантов.