Війна — день 446: ЗСУ наступають під Бахмутом, але окупанти посилюють обстріли

Оперативно про головне 15 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 446 днів. ВСУ продовжують контратакувати на Бахмутському напрямку, а окупанти тиснуть неподалік Куп’янська, на північний захід від Сватового та на різних напрямках у Донецькій області. При цьому українська влада зазначає, що активність українських захисників під Бахмутом ще не є контрнаступом, але скоріше "прелюдією" до нього. Намагаючись помститися за невдачі на фронті, росіяни збільшують кількість ударів по мирних містах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Краматорську прогриміли вибухи.

00:00 За добу 14 травня через російські обстріли на Херсонщині загинули шестеро мирних жителів.

Про те, що відбувалося 12 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 443: на сході тривають запеклі бої, тиск на окупантів зростає

Дізнатися про головні події 13 травня можна у публікації: Війна — день 444: ВСУ демонструють успіхи біля Бахмута, а окупанти побоюються оточення

З даними за 14 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 445: окупанти намагаються стримати тиск ВСУ, черговий ракетний обстріл міст