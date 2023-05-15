У центрі Луганська підірвали т.зв. "міністра МВС ЛНР" корнета: подробиці

"Міністр" перебуває у реанімації

У тимчасово окупованому Луганську під час потужного вибуху, який прогримів 15 травня в центрі міста, постраждав так званий "міністр внутрішніх справ ЛНР" ігор корнет.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на власні джерела. Так, корнет отримав серйозні поранення внаслідок вибуху. Медики, які прибули на місце подій, госпіталізували його, і зараз він перебуває в реанімації.

Водночас за інформацією Telegram-каналу Baza, ігор Корнет був постійним клієнтом барбершопа, де і стався вибух і цей випадок нібито може бути спробою замаху на так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР".

Зазначимо, що це був другий за день вибух у Луганську. Раніше голосно в місті було з самого ранку. Удару було завдано територією колишнього Вищого військового авіаційного училища штурманів, що розташований в районі автовокзалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали так званого "в.о. заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ". Нині він перебуває у лікарні. Інформації про його стан немає.