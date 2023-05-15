Прилетіло по казармах бойовиків? У Луганську нові потужні вибухи (фото, відео)

У Луганську вранці 15 травня пролунали два потужні вибухи

Вранці 15 травня в окупованому Луганську, де було неспокійно наприкінці минулого тижня, пролунали нові вибухи. Удару було завдано по території колишнього Вищого військового авіаційного училища штурманів у районі автовокзалу.

Як пишуть російські ЗМІ, про це повідомив екс-посол самопроголошеної "ЛНР" у росії родіон мірошник.

За його інформацією, удару було завдано за кілька кілометрів від рембази на заводі, де був приліт 12 травня.

Водночас інше джерело з посиланням на місцевих жителів пише, що після окупації регіону на території військового училища були розташовані казарми бойовиків "ЛНР".

У росії вже встигли звинуватити в ударі ЗСУ, хоча офіційно українські військові жодних заяв із цього приводу не робили.

Внаслідок "прильотів" над містом піднявся стовп густого чорного диму. Інформації про постраждалих або загиблих внаслідок інциденту наразі немає.

За словами місцевих мешканців, перед вибухом вони чули гучний свист. Звуки від двох вибухів чули у всіх частинах окупованого міста.

Раніше "Телеграф" писав, що в Криму пролунав вибух і спалахнула пожежа на нафтобазі.