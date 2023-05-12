Storm Shadow, ти? В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи (фото і відео)

Над містом піднімаються стовпи диму

У тилу в окупантів продовжують гриміти вибухи. На цей раз "бавовна" відвідала окупований Луганськ. Очевидці вже діляться знімками з місця подій.

Про це повідомляють місцеві паблики.

Так, за словами очевидців, у Луганську, який тимчасово зайнятий окупантами, місцеві жителі почули відразу кілька потужних вибухів. А потім у небо почали підніматися величезні стовпи диму.

Деякі пишуть, що перед вибухами чули звуки, схожі на свист ракет, а попереднім місцем для їхнього попадання могли бути промислові об’єкти, які використовуються ворогом.

При цьому варто зазначити, що Луганськ розташований за 80 кілометрів від лінії фронту і цілком можливо, що це може бути черговою провокацією росіян, як, наприклад, вони часто роблять у Донецьку, з метою подальшого звинувачення в цьому України.

Однак і Україна завдяки нашим союзникам із Великобританії тепер має довші "руки".

У будь-якому разі підтвердити чи спростувати факт причетності України до цих вибухів можуть лише в ЗСУ, але поки що жодних офіційних даних із цього приводу не надходило.

Тим часом у мережі з’являються нові версії про те, куди могли бути націлені ці ракети. Дехто каже, що за попередніми даними було вражено нафтосховища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Криму пролунав вибух і спалахнула пожежа на нафтобазі.

Також ми повідомляли, що під Джанкоєм у Криму нова масштабна пожежа.