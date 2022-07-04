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Під Донецьком знищили один із найбільших складів боєприпасів ворога (ефектні відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наростання детонації Новина оновлена 04 липня 2022, 11:13
Наростання детонації

Туди вісім років звозилося озброєння з росії

В окупованому ще з 2014 року Сніжному Донецької області вночі було дуже голосно. За даними, українські збройні сили знищили черговий склад боєприпасів російських окупантів — один із найбільших.

На відео у соцмережах вибухи справді дивують масштабом. Зазначимо, що склад був у глибокому тилу (від лінії фронту відстань понад 60 км).

Нардеп Юрій Місягін повідомив, що склад знаходився на підприємстві "Сніжнянськхіммаш" і з 2014 року туди звозили не лише боєприпаси, а й техніку у великих кількостях.

Сніжне на карты
Сніжне знаходиться в глибокому тилу російських військ

Депутат також відзначив масштаби вибуху і висловив думку, що ворогові мало що вдасться зберегти: "Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угрупування в Луганській та Донецькій області".

По відео видно, що після влучення починається серйозна пожежа, яка переростає у масштабну детонацію боєприпасів. Вважається, що ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів за допомогою HIMARS.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мелітополі вдалося знищити одну з чотирьох баз окупантів, а також стався вибух на мосту між Токмаком та Мелітополем і шлях для техніки ворога зруйновано.

Теги:
#Донецька область #Вибух #Склад #Сніжне