В окупованому Луганську пролунав вибух у перукарні: відео та подробиці

Внаслідок вибуху постраждали кілька людей

Після ранкових вибухів у тимчасово окупованому Луганську пролунав ще один у самому центрі міста. Стали відомі перші подробиці події.

Так, за даними Telegram-каналу Mash, вибух стався вдень, 15 травня, у барбершопі, що на першому поверсі житлового будинку на вулиці Демьохіна, 78. Очевидці говорять про вибух гранати, а також повідомляють про постраждалих. Внаслідок пригоди поранення отримали п’ятеро людей.

У соціальних мережах почали з’являтися безліч відео та фотографій з місця інциденту. До будівлі, де стався вибух, попрямували кілька машин швидкої допомоги.

Російська пропагандистська агенція "РІА Новини" публікує відео з епіцентру вибуху. На кадрах видно, що приміщення барбершопу практично повністю знищено.

Російські ЗМІ також поширюють інформацію про те, що вибух у Луганську пролунав вибух біля Державної телевізійної та радіомовної компанії "ЛНР", зазначаючи, що попередньою причиною того, що трапилося, нібито став підрив.

Офіційних коментарів щодо цієї ситуації немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 травня в Луганську пролунало одразу кілька потужних вибухів. Користувачі соцмереж повідомили, що ймовірно, на нафтобазі та заводі Поліпак, який російські окупанти використовували як пункт постачання та ремонтну базу, після цього сталися пожежі.