Українські військові просуваються з півдня та півночі від Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

Найзапекліші бої у Бахмуті та Мар'їнці

Контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку тривають. За 14 травня українські військові захопили понад 10 позицій російських військ на північній та південній околицях Бахмута.

Як повідомили у ISW, вони не спостерігали візуального підтвердження нових українських позицій навколо Бахмута. Росіяни своєю чергою стверджували, що українські війська наступали в напрямку Берхівки, Кліщіївки та Курдюмівки та зайняли нові невстановлені позиції поблизу населених пунктів і додатково просунулися на Ягідне з боку Богданівки.

Генштаб ЗСУ зазначає, що основні наступальні зусилля ворога продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулося 46 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська) та Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). На Лиманському наступу не зафіксовано. ISW не помічає підтверджень значної наступальної активності українських військ поблизу Кремінної.

Карта бойових дій в Луганській області

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. За даними DeepState, ворогу досі вдається мати частковий успіх в Бахмуті. Попри проблеми на околицях, вагнерівці продовжують бої в Бахмуті. Також ворог безуспішно наступав у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Російські війська заявили про перешкоджання розвідці боєм. На Авдіївському та Вугледарському напрямку про бої не повідомляється.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжують обстріли. Вороги завдали ударів по Кізомису та Станіславу Херсонської області чотирма керованими авіаційними бомбами та вдарили по Чорнобаївці та Токарівці чотирма боєприпасами.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що британська розвідка побачила погіршення якості російських військ в Україні. Попри збереження чисельності, вони менш навчені та мають недоукомлектовані сучасною технікою частини.