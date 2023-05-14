Найскладніша ситуація в Бахмуті та Мар'їнці: свіжі карти боїв в Україні

Українські військові тримають оборону

Українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута. Аналітики ISW не можуть підтвердити подальші українські здобутки на південний захід від міста через відсутність візуального підтвердження.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, станом на 13 травня відомо про звільнені 16,85 кв. кілометри в районі Бахмута. Зазначається, що ворог продовжує атакувати неподалік Куп’янська, на північний захід від Сватового та на різних напрямках на Донеччині.

За повідомленням Генштабу, ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулося 57 бойових зіткнень.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки(13 км на північний схід від Куп’янська, Харківська область), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового)та східної околиці Стельмахівки(15 км на захід від Сватового). Останні два населених пункти на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. За даними аналітиків DeepState на Сватівському відтинку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення. Удари по ворогу нанесені у Площанці та Червонопопівці.

Карта бойових дій в Луганській області

Окупанти продовжують просуватися в Бахмуті, втрачаючи позиції на напрямку загалом. Вагнерівці заявляють про просування на 400 метрів, однак ISW також не має візуального підтвердження цих тверджень. Українські військові не зупиняють контратаки на цьому напрямку. Своєю чергою ворог атакував у напрямку Григорівки, Богданівки, Хромового, Бахмута та Білої Гори.

Карта боїв в Бахмуті

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили численні російські атаки поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Росіяни також заявляють про штурми біля Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки) та в напрямку Авдіївки з боку Опитного (4 км на південь від Авдіївки). Аналітики зазначають, що геолокацією підтверджено, що українські сили діють у районах на північ від Авдіївки, де російські джерела раніше стверджували, що російські війська просувалися, зокрема поблизу залізничної лінії на північ від Красногорівки (10 км на північ від Авдіївки) та на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки).

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська обстріляли українські позиції на півдні України на захід від Гуляйполя. Окупанти також активізували розвідку безпілотниками.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський ворог два дні поспіль атакує західну частину України. Напередодні вибухи були на Хмельниччині, в ніч на 14 травня під атакою був Тернопіль.