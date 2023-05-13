Під Маріуполем прилетіло по базі росіян: повідомляється про десятки ліквідованих окупантів

Удар припав на будинок клубу, який росіяни облаштували під базу

В окупованому населеному пункті Республіка, що на Донеччині, на повітря злетіла будівля місцевого клубу, в якій облаштували свою базу російські солдати.

Як повідомив у своєму telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, колаборанти скаржаться на те, що наведення на клуб зробили місцеві жителі.

"Близько 50 "хороших росіян" стали поруч з кобзоном на парад крейсера Москва. Просто офігезний результат вечора суботи", — описав він те, що відбулося.

Тим часом пресслужба Маріупольської міської ради поінформувала, що всього у міському районі біля Республіки було зафіксовано дев’ять прильотів. Після чого в тому напрямку з міста виїхало близько 20 машин швидкої допомоги із самого Маріуполя та з найближчих поселень.

У російських телеграм-каналах запевняють, що загиблих немає, а постраждав один фермер, який втратив усю техніку.

Нагадаємо, вибухи в окупованому Маріуполі також чули вранці 13 травня, один із них пролунав у районі "Азовсталі". Крім того, ранок видався неспокійним і для жителів Луганська, де вибухи