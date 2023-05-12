Війна — день 443: на сході тривають запеклі бої, тиск на окупантів зростає

Оперативно про головне 12 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 443 дні. На тлі невдач на фронтах та повальної нервозності серед окупантів зростають занепадницькі настрої. Так, деякі звинувачують своїх спільників у боягузтві та здачі, а деякі взагалі піднімають хвилі паніки на тлі загрози контрнаступу ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку в Україні.

00:00 Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні.

Європейський комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон стверджує, що ЄС не зафіксував значної контрабанди зброї з України до Європи, а поодинокі випадки виявлялися правоохоронцями.

Про те, що відбувалося 9 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 440: окупанти "відзначають" 9 травня ракетним терором України та посилено тиснуть на Бахмут

Дізнатися про головні події 10 травня можна у публікації: Війна — день 441: ЗСУ б’ють окупантів під Бахмутом, а російські обстріли міст не припиняються

З даними за 11 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 442: окупанти "пограбують" під Бахмутом від ЗСУ, але продовжують атакувати