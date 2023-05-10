Війна — день 441: ЗСУ б’ють окупантів під Бахмутом, а російські обстріли міст не припиняються

Оперативно про головне 10 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 441 день. Окупаційні війська продовжують робити спроби продавити оборону ЗСУ на сході країни, а найбільші зусилля, як і раніше, докладають у Бахмута та Мар’їнки. При цьому біля Бахмута українські захисники змогли втекти цілу російську бригаду і відтіснити окупантів із кількох квадратних кілометрів. Тим часом повітряний терор росіян продовжується, а по Україні противник запускає ракети та дрони.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall хоче відкрити підприємство в Україні та виробляти там танки, ППО та снаряди.

00:00 Окупанти запустили по Україні нову хвилю безпілотників. Повідомляється про вибухи у Дніпропетровській області

З даними за 7 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 438: окупанти знижують темпи атак і готуються до контрнаступу ЗСУ

Про те, що відбувалося 8 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 439: "святковий" терор від окупантів та спроби завершити захоплення Бахмута

Дізнатись про головні події 9 травня можна у публікації: Війна — день 440: окупанти "відзначають" 9 травня ракетним терором України і посилено тиснуть на Бахмут