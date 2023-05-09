Війна — день 440: окупанти "відзначають" 9 травня ракетним терором України та посилено тиснуть на Бахмут

Оперативно про головне 9 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 440 днів. Окупанти зосереджують основні зусилля на взятті Бахмута, а також посилюють тиск на Мар’їнку та намагаються відрізати шляхи постачання до Авдіївки. При цьому у ЗСУ зазначають, що у зазначених районах у загарбників є незначні успіхи. Водночас експерти зазначають, що швидше за все найближчими тижнями російський ракетний терор лише посилиться, оскільки цим вони хочуть зірвати український контрнаступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Під час вечірнього удару по Харкову всі запущені росіянами ракети впали у передмісті, повідомив мер Ігор Терехов.

Дізнатися про головні події 6 травня можна у публікації: Війна — день 437: окупанти безжально бомблять Бахмут, але панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ

З даними за 7 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 438: окупанти знижують темпи атак і готуються до контрнаступу ЗСУ

Про те, що відбувалося 8 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 439: "святковий" терор від окупантів та спроби завершити захоплення Бахмута