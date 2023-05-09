"Змінило правила гри": в Ірані похвалилися своєю зброєю в Україні

Іран все ще не визнає, що постачав росії після початку вторгнення

В Ірані похвалилися тим, що зброя їхнього виробництва "змінила правила гри", її ефективність була доведена усьому світу.

Як повідомляє IRNA, про це розповів голова відділу зовнішніх зв’язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Голландарі.

Він не став уточнювати, що це за зброя, проте очевидно йдеться про їхні дрони-камікадзе.

"Світ був здивований, побачивши, що країна, яка перебуває повністю в біді у всіх сферах і якій заборонено доступ до будь-яких технологій, зараз досягла такого рівня, коли вона знаходиться на технологічній передовій, а її зброя, як кажуть ЗМІ, "змінює правила гри", — заявив чиновник.

За його словами, Іран продає зброю іншим країнам не через гроші, а через свої "революційні ідеали", проте він не став заперечувати, що фінансовий зиск у цьому плані теж відіграє роль.

Як повідомлялося раніше, Іран визнав, що до початку російського вторгнення в Україну продав росії невелику партію своїх дронів, втім, там попри всі докази ретельно заперечують, що передавали окупантам зброю після лютого 2022 року.

При цьому в Україні світилася та інша зброя іранського виробництва. Наприклад, нещодавно у мережі помітили, як росіяни використовують на фронті ПТРК Dehlaviyeh.