Окупанти застосували нову іранську зброю проти України: що про неї відомо

Нова зброя має той самий недолік як і їх російський колега

На фронтах російсько-української війни вперше були застосовані протитанкові ракети Dehlaviyeh. Це ракети виробництва Ірану, але насправді це копія російського ПТРК "Корнет". Відмінність полягає у наявності червоної смужки на пусковому контейнері комплексу.

Про це повідомляє видання Defence Blog, наголошуючи, що іранська ракета насправді є копією "Корнета" і тому має схожі характеристики.

Так, дальність пуску ракети становить від 100 до 5500 метрів, правда тільки вдень, якщо пуск виробляється вночі, через відставання "нічних" прицілів дальність падає до 3500 метрів.

Потужність ракети дозволяє пробивати броню завтовшки від 1000 мм, тобто фактично броню більшої частини танків, у тому числі стандарту НАТО, зрозуміло, за умови вдалого попадання. Водночас "Корнет", а отже, і його іранський клон, маю масу недоліків.

Головний із них – відсутність можливості дистанційного пуску ракети. Тобто якщо пускову установку буде виявлено до пострілу або після нього, точний удар по ній знищить не тільки комплекс, а і його розрахунок.

Для порівняння, в українському ПТРК "Стугна" розрахунок може запускати ракету, перебуваючи на безпечній відстані від установки.

Крім того, дальність виявлення супротивника з ПТРК "Корнет" або Dehlaviyeh становить до 5,5 км, для порівняння танки "Абрамс" та "Леопард" можуть виявити ворога на дальностях у 8-10 км.

Втім, при вмілому використанні, як це демонструють бійці ЗСУ, той самий "Корнет" здатний вражати навіть нові російські танки Т-90МС.