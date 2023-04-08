Російська зброя проти танків окупантів: ЗСУ показали, що може трофейний ПТРК "Корнет" (відео)

Лазерне наведення — плюс даної моделі

Українські військові використовують на фронті не тільки запаси із власних складів чи передану заходом техніку, а й трофейну російську. І б’є вона ворога зовсім непогано.

Ukraine Weapons Tracker опублікував відео на якому на сході України, 45 артилерійська бригада знищує танк Т-90М. Його підбили саме із трофейної зброї — ПТРК 9К129 "Корнет", а добили пошкоджений танк "кулями Молотова" з безпілотника.

Характеристики ПТРК "Корнет":

Максимальна дальність стрільби: вдень — 5500 м, вночі — 3500 м

Мінімальна дальність стрілянини: 100 м

Калібр: 152 мм

Максимальна флангова швидкість цілі: 70 км/год

Система керування: напівавтоматична, по променю лазера

Тепловізійний приціл 1ПН-79 "Метіс-2" вагою 11 кг

Дальність розпізнавання цілі: 2500 м

Штатний бойовий розрахунок: 2 люд.

Навідник підсвічує ціль лазером, а ракета з власною системою наведення слідує за променем до цілі. Виробник заявляє про стійкість до спроб перешкодити зв'язку ракети та лазеру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в російського "Корнета" є певні недоліки. У порівнянні з українською "Стугною", він хоч і легший та пробиває товщу броню, але в українського ПТРК є можливість дистанційного пуску та він має більшу дальність виявлення.