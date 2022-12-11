ЗСУ затрофеїли російський "Басурманін": як він виглядає і чим цікавий для наших воїнів (відео)

Після проведення випробування наші військові зможуть використати трофейну техніку проти росіян

Українським захисникам вкотре вдалося "затрофеїти" російську військову техніку. Воїни 1-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади показали трофейну бойову машину БМП-1АМ "Басурманін", яка тепер працюватиме проти окупантів.

Захоплена техніка ворога виявилася в ідеальному стані. Перед тим, як "Басурманін" почне бити по російським загарбникам, житомирські десантники провели випробування БМП. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

БМП-1АМ "Басурманін" — це модернізована радянська бойова машина піхоти БМП-1 із заміною вежі на дистанційно керований бойовий модуль від БТР-82А. Вперше її продемонстрували у 2018 році, а випробував її ворог уже на українській землі після початку повномасштабного вторгнення.

Точної інформації про те, скільки таких машин у супротивника немає. Проте українські військові наголошують, що їх не так багато, а тому такий трофей для ЗСУ вважається досить цінним.

Характеристики

Озброєння: кулемет 7,62 ПКТ, гармата 30-мм 2А72, ПТРК 9К115 "Метис" (лише у виносному варіанті), система димових гранат 902В "Туча".

Двигун УТД-20С1 потужністю 300 л.с.

Радіостанція Р-168-25У-2.

Маса в спорядженому стані – 14 200 кг.

Екіпаж — 3 особи.

У десантному відділенні розміщуються 8 військовослужбовців

Попри модернізацію в бойовій машині залишилися деякі недоліки, у тому числі низька скорострільність та щільність стрільби основної зброї, повідомляє Армія.

Нагадаємо, що українські військові затрофеїли рідкісну техніку окупантів. До рук наших воїнів потрапила машина командира батареї 1В14.