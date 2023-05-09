"Изменило правила игры": в Иране похвастались своим оружием в Украине

Иран все еще не признает, что поставлял россии после начала вторжения

В Иране похвастались тем, что оружие их производства "изменило правила игры", его эффективность была доказана всему миру.

Как сообщает IRNA, об этом рассказал глава отдела внешних связей Министерства обороны Ирана Хамзех Голландари.

Он не стал уточнять, что это за оружие, однако очевидно речь идет об их дронах-камикадзе.

"Мир был удивлен, увидев, что страна, пребывающая полностью в беде во всех сферах и которой запрещен доступ к любым технологиям, сейчас достигла такого уровня, когда она находится на технологической передовой, а ее оружие, как говорят СМИ, "меняет правила игры", — заявил чиновник.

По его словам, Иран продает оружие другим странам не из-за денег, а из-за своих "революционных идеалов", однако он не стал отрицать, что финансовая выгода в этом плане тоже играет роль.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что до начала российского вторжения в Украину продал россии небольшую партию своих дронов, впрочем, там вопреки всем доказательствам усердно отрицают, что передавали оккупантам оружие после февраля 2022 года.

При этом в Украине светилось и другое оружие иранского производства. Например, недавно в сети заметили, как россияне используют на фронте ПТРК Dehlaviyeh.