Умерла в свой день рождения: как выглядит могила звезды "золотой эпохи" Голливуда Ингрид Бергман
Звезда боролась с онкологией девять лет, но болезнь победила
Ингрид Бергман стала звездой "золотой эпохи" Голливуда и стала известна на весь мир. Она была лауреаткой трех премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", двух "Эмми" и премии Британской киноакадемии BAFTA. К сожалению, жизнь актрисы оборвалась в ее день рождения, отметив его в кругу друзей.
Сегодня, 29 августа, мир отмечает 110-ю годовщину со дня рождения и 43-ю годовщину смерти Ингрид Бергман. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит ее могила.
Будущая звезда Голливуда родилась 29 августа 1915 г. в Стокгольме (Швеция). Ее карьера началась с роли в массовке, но уже скоро Ингрид получила эпизодическую роль. За четыре года актриса снялась в десяти фильмах. Славу ей принесли работы в кинолентах Густава Моландера "Сведенгельмы", "На солнечной стороне", "Единая ночь", "Лицо женщины".
Наиболее известной ролью Ингрид Бергман считается роль в фильме "Газовый свет" (1944), за которую она получила свой первый "Оскар". Однако сама актриса считала, что ее лучшая работа — воплощение монахини в музыкальной комедии "Колокола святой Марии" (1945).
Вершиной творчества Ингрид Бергман считается роль в фильме "Осенняя соната" (1978), режиссером которой был великий Ингмар Бергман. За последнюю свою работу актриса получила премии "Эмми" и "Золотой глобус" посмертно. Это была роль Голды Меир в минисериале "Женщина по имени Голда".
Причина смерти и могила Ингрид Бергман
В 1973 году актрисе поставили диагноз – рак молочной железы. С болезнью Бергман боролась 9 лет, не переставая сниматься в фильмах. Ингрид пережила несколько операций — удаление обеих грудей и ампутацию руки, но болезнь прогрессировала.
29 августа 1892 года Ингрид отметила свой день рождения в кругу друзей. После празднования ее жизнь оборвалась. По завещанию актрису кремировали. Часть ее праха развеяли над морем, у побережья Швеции, а вторую часть похоронили на Северном кладбище в Стокгольме, рядом с прахом родителей.
