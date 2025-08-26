Украинка сыграла советскую партизанку Зою, личность которой неоднозначная

В этот день, 26 августа 2025 года, исполняется 107 лет со дня рождения Галины Водяницкой, которая обрела мировую славу благодаря исполнению роли советской партизанки Зои Космодемьянской. Как и предательница Ольга Красько, артистка родилась в Харькове.

Водяницкая появилась на свет в 1918 году в семье ученых. С детства девочка мечтала стать актрисой, однако по настоянию родителей после школы Галина поступила в Московский государственный университет: сначала обучалась на биологическом, затем на физическом факультете. После трех курсов МГУ она подалась в театральный.

В 1944 году Водяницкая окончила ВГИК. Ее кинодебют состоялся в 1941 году в военном фильме "Мы ждем вас с победой". Знаковым в ее карьере актрисы стало участие в пропагандистской советской драме "Зоя" (1944). Здесь уроженка Харькова воплотила образ Зои Космодемьянской — диверсантки из Тамбовской области.

Галина Водяницкая в молодости

Известно, что Зоя вместе с другими бойцами и диверсантами выполняла задания в тылу врага, участвуя в циничной сталинской тактике "выжженной земли" (уничтожение всех населенных пунктов в тылу немецких войск). Во время попытки поджечь сарай Космодемьянскую поймали немцы и повесили на столбе с табличкой, где на русском и немецком языках было написано "Поджог домов".

Образ Космодемьянской раскрутили при СССР. На фото справа: Галина в роли Зои

Картина "Зоя" вошла в число лидеров кинопроката не только в СССР, но и за границей, а сама артистка была удостоена Сталинской премии первой степени и даже побывала с картиной на Каннском кинофестивале в 1946 году.

Галина Водяницкая в роли Зои Космодемьянской

Где похоронена Галина Водяницкая: фото могилы

Актриса скончалась 13 июля 2007 года в Москве в 88 лет и была упокоена на Новодевичьем кладбище (участок № 8). Прах Водяницкой захоронен возле ее второго мужа, режиссера Сергея Васильева и его родного брата. Мужчинам установлен большой памятник с барельефами, а память актрисе увековечена лишь неброской гранитной плитой.

