Умер исполнитель советского хита "Фантазер" Евдокимов, который родился в Украине

Певца не стало после продолжительной болезни

В пятницу, 22 августа, стало известно о смерти исполнителя хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Артист родился и провел детство в Украине.

О смерти певца сообщила в социальной сети Инстаграм жена певца Ирина Евдокимова. Мужчине было 78 лет. Также директор артиста Наталья Тарабан заявила, что умер Евдокимов в Минске от рака, где он и лечился.

Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за любовь к его творчеству, за внимание и аплодисменты супруга певца Ирина Евдокимова

Ярослав Евдокимов — что известно о певце

Родился 22 ноября 1946 года в Ровно. Его родители были репрессированы, и воспитанием в украинском селе Корысть занимались бабушка, дедушка и тетя. Настоящая известность пришла к певцу в Беларуси, куда он переехал с супругой. Там Евдокимов получил звание народного артиста, позже стал заслуженным артистом России. Среди самых популярных его песен — "Фантазер", "За Дунаем", "Калины куст" и "Майский вальс". В 2014 году Евдокимов осудил агрессию России в украинском Крыму и Донбассе, назвав РФ "уродливой". Весной 2023-го его концерты начали отменять в российских городах.

Ярослав Евдокимов умер из-за остановки сердца

Что говорил о войне в Украине Евдокимов

В 2023 году в интернете появилось старое интервью Евдокимова для "Белорусского партизана", записанное еще до 2022-го. В нем артист открыто обвинял Кремль и Путина в безосновательной агрессии против украинцев.

Я обвиняю во всем Кремль. Я виню во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни… За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия поср*лась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет ли Украина в Европу идти? Пусть идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это обычная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно Ярослав Евдокимов

Отметим, что исполнитель очень любил Украину. Ранее "Телеграф" детальнее писал о личной жизни Ярослава Евдокимова.