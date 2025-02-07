До 7 лет говорил на украинском: где сейчас исполнитель хита "Фантазер" Евдокимов, назвавший Россию уродливой

Нелестно отозвался певец о стране-агрессорше еще до "полномасштабки"

Многие российские артисты, которые обрели широкую популярность в стране-агрессорше, поддержали полномасштабное вторжение России в Украину и убийства мирных людей. Впрочем, не все из них смогли промолчать об агрессии диктатора Путина и зверствах российских военных. К примеру, певец Ярослав Евдокимов — родом с Ровного.

Исполнитель хита "Фантазер" еще до "полномасштабки" назвал Россию уродливой. "Телеграф" рассказывает, что известно о Ярославе Евдокимове, где он сейчас и как выглядит.

Появился на свет в тюремной больнице Ровно

Детство Евдокимова было непростым: его родители были репрессированы. Мама будущего певца, украинка Анастасия Очеретович, родила сына в Ровенской тюрьме и была выслана в Норильск. Ярослав воспитывался бабушкой и дедушкой в украинском селе Корысть. Позже Анастасия забрала мальчика, который до 7 лет говорил на украинском, к себе в РФ.

Ярослав Евдокимов в детстве

После службы в армии Евдокимов начал заниматься музыкой, поступил в Норильское музыкальное училище на класс контрабаса, где также обучался вокалу. Позже вернулся в родную деревню, женился, но через месяц расстался с женой и переехал в Днепропетровск (сейчас Днепр). Некоторое время работал на шинном заводе и пел в ресторане. Познакомился со второй женой Аллой и переехал в Белорусь.

"Когда жил в Беларуси, мы с ним записали очень хорошую песню "Украина-мать", где есть такие слова: "Україно-мати, ми твої сини, перед лютим боєм ти нас пригорни. Україно-нене, в радості, журбі, на синівську вірність клянемось тобі". Но на художественном совете ее не приняли. Сказали, что это призыв к межнациональной розни. Говорю: "Нет, это призыв беречь свое – страну, независимость", — вспоминал Народный артист Украины Вадим Крищенко.

В 2009 году Евдокимов стал гражданином РФ. Последние годы артист жил и выступал в стране-террористке.

Назвал Россию уродливой страной

В 2023 году в сети всплыло интервью Евдокимова, которое он дал еще до 2022 года изданию "Белорусский партизан". В нем певец обвинил Кремль и Путина в необоснованной агрессии против украинцев.

"Я обвиняю во всем Кремль. Я виню во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни… За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия поср*лась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет ли Украина в Европу идти? Пусть идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это обычная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно", — заявил исполнитель.

После этого артистку начали отменять концерты в России. В День матери 2024 года Ярослав Евдокимов поздравил свою маму Анастасию, прикрепив видео с хитом Евровидения 2022 года Kalush Orchestra. К слову, звезда очень активен в соцсетях.

Где сейчас Ярослав Евдокимов

Известно, что сейчас певец не в России. "В данный момент Ярослав Александрович занимается своим здоровьем, обследуется за границей. Он не планирует никакие концерты или записи. Он до осени не появится в Москве точно", — заявила концертный директор певца Наталья Табаран в июне 2024 года.

Как выглядит Ярослав Евдокимов сейчас

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