Играла во многих сериальных хитах: когда умерла актриса Любовь Тимошевская и как выглядит ее могила

Татьяна Кармазина
Любовь Тимошевская - украинская актриса Новость обновлена 20 августа 2025, 11:04
Любовь Тимошевская - украинская актриса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Звезды не стало незадолго после полномасштабного вторжения РФ

В эту среду могло бы исполнится 67 лет известной украинской актрисе Любови Тимошевской, однако незадолго после циничного вторжения России в Украину артистки не стало. Рыжеволосая артистка запомнилась зрителям многими яркими ролями в сериалах и кино.

Тимошевская родилась 20 августа 1958 года в городе Хуст Закарпатской области в семье военного. В 1983 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "актриса театра и кино".

В 2000-х годах Любовь активно начала сниматься в телесериалах. В 2010 году актриса исполнила главную роль Евгении — матери Аиды — в комедийном сериале "Золушка с прицепом" (украинская адаптация популярного испанского проекта "Aída").

Любовь Тимошевская в сериале Золушка с прицепом оксана сташенко
Любовь Тимошевская в сериале "Золушка с прицепом"

Среди известных работ Тимошевской — роли в фильме "Баллада о бомбере", "Бедная Liz", "Несломленная" ("Битва за Севастополь"), "Подкидыши", "Где деньги" (с DZIDZIO и Адой Роговцевой), а также в популярных сериалах "Сваты", "Нюхач", "Пес", "Как долго я тебя ждала", "Шуша", "Исчезающие следы" и другие. Последняя ее работа — роль бабушки в фильме "Я работаю на кладбище" (2021).

Любовь Тимошевская в сериале Нюхач
Актриса в сериале "Нюхач"
Любовь Тимошевская Исчезающие следы
"Исчезающие следы" (2020)
Любовь Тимошевская Шуша
"Шуша" (2020)
Любовь Тимошевская ада роговцева Где деньги
"Где деньги" (2021)

Смерть Любови Тимошевской

Актрисы не стало 16 марта 2022 года. Уход актрисы в СМИ не освещался, и причина смерти звезды сериальных хитов неизвестна. О погребении Тимошевской на Байковом кладбище в Киеве однажды говорила актриса Римма Зюбина — в воспоминаниях о первых днях войны. Фото могилы актрисы в сети отсутствуют.

Я помню в начале марта похороны в Киеве. Я была на двух захоронениях – актриса театра "Золотые ворота" Люба Тимошевская скончалась. На Байковом возле админкорпуса приезжали такие маленькие бусики. Они откидывали только заднюю дверь и немного выдвигался гроб. Подбегали капелланы – отпевали человека. И вот все через пять минут происходит, закрываются все эти бусики и уезжают все эти автобусы с гробами

Римма Зюбина

Любовь Тимошевская умерла
Любовь Тимошевская ушла из жизни в 2022 году

Напомним, что в фильме "Золушка с прицепом" Любовь Тимошевская сыграла с нынешней путинисткой, российской актрисой Оксаной Сташенко. Она поливает грязью своих бывших украинских коллег.

