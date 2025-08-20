Играла во многих сериальных хитах: когда умерла актриса Любовь Тимошевская и как выглядит ее могила

Звезды не стало незадолго после полномасштабного вторжения РФ

В эту среду могло бы исполнится 67 лет известной украинской актрисе Любови Тимошевской, однако незадолго после циничного вторжения России в Украину артистки не стало. Рыжеволосая артистка запомнилась зрителям многими яркими ролями в сериалах и кино.

Тимошевская родилась 20 августа 1958 года в городе Хуст Закарпатской области в семье военного. В 1983 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "актриса театра и кино".

В 2000-х годах Любовь активно начала сниматься в телесериалах. В 2010 году актриса исполнила главную роль Евгении — матери Аиды — в комедийном сериале "Золушка с прицепом" (украинская адаптация популярного испанского проекта "Aída").

Любовь Тимошевская в сериале "Золушка с прицепом"

Среди известных работ Тимошевской — роли в фильме "Баллада о бомбере", "Бедная Liz", "Несломленная" ("Битва за Севастополь"), "Подкидыши", "Где деньги" (с DZIDZIO и Адой Роговцевой), а также в популярных сериалах "Сваты", "Нюхач", "Пес", "Как долго я тебя ждала", "Шуша", "Исчезающие следы" и другие. Последняя ее работа — роль бабушки в фильме "Я работаю на кладбище" (2021).

Актриса в сериале "Нюхач"

Смерть Любови Тимошевской

Актрисы не стало 16 марта 2022 года. Уход актрисы в СМИ не освещался, и причина смерти звезды сериальных хитов неизвестна. О погребении Тимошевской на Байковом кладбище в Киеве однажды говорила актриса Римма Зюбина — в воспоминаниях о первых днях войны. Фото могилы актрисы в сети отсутствуют.

Я помню в начале марта похороны в Киеве. Я была на двух захоронениях – актриса театра "Золотые ворота" Люба Тимошевская скончалась. На Байковом возле админкорпуса приезжали такие маленькие бусики. Они откидывали только заднюю дверь и немного выдвигался гроб. Подбегали капелланы – отпевали человека. И вот все через пять минут происходит, закрываются все эти бусики и уезжают все эти автобусы с гробами Римма Зюбина

Любовь Тимошевская ушла из жизни в 2022 году

Напомним, что в фильме "Золушка с прицепом" Любовь Тимошевская сыграла с нынешней путинисткой, российской актрисой Оксаной Сташенко. Она поливает грязью своих бывших украинских коллег.