Был женат на путинистке Бледанс: куда пропал известный одессит и звезда "Маски-шоу" Юрий Стыцковский

Юморист давал интервью пропагандистским СМИ в 2024 году

В этот вторник, 19 августа, отмечает свой день рождения украинский комик, режиссер и сценарист Юрий Стыцковский. Артист прославился благодаря юмористическим проектам "Маски-шоу" и "Каламбур", также он был женат пару месяцев с ярой путинисткой Эвелиной Бледанс.

После полномасштабного вторжения России в Украину одессит делал неоднозначные шаги, к примеру, общался с росСМИ. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Стыцковский, что он говорит о войне и как выглядит.

Родился Юрий в 1962 году в Одессе (сейчас 63 года). После школы, окончившую с золотой медалью, он поступил в Одесский политехнический институт, где обучался на факультете автоматики и вычислительной техники (окончил с красным дипломом). Затем была работа программистом, а также в Ильичевском морском порту. Однажды во время поездки в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) одессит поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по курсу режиссера эстрады.

Юрий Стыцковский в молодости

По возвращению в родной город Юрий создал с однокурсниками театр, специализировавшийся на музыкально-романтических спектаклях. Однако проект не получил развития, и в 1992 году Стыцковский присоединился к одесской комик-группе "Маски" с Борисом Барских и Георгием Делиевым. В 1996 году мужчина стал ведущим и режиссером юмористической программы "Каламбур", которая выходила в эфир до 2001 года и пользовалась большой популярностью.

Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский. Кадр из шоу "Каламбур"

После закрытия "Каламбура" юморист продолжил работать на телевидении. Он создавал и продюсировал различные проекты, включая сатирическую передачу "Пупсня", выходившую на украинском канале ТЕТ с 2007 года. Также активно снимался на телевидении и в кино.

Юрий Стыцковский в сериале "Одесса-мама"

Первый брак с крымнашисткой

Стыцковский был женат дважды. Его первой супругой была уроженка Ялты и путинистка Эвелина Бледанс, с которой он прожил 7 лет и всего два месяца в браке. Известно, что пара потеряла первенца на четвертом месяце беременности. В 2018 году одна девушка заявила, что она является настоящей выжившей дочерью бывших супругов, но результаты теста ДНК показали отрицательный результат с обеих сторон.

Юрий Стыцковский и Эвелина Бледанс

Анна Попова (посередине) заявляла, что она "выжившая дочь" Бледанс и Стыцковского

Второй женой стала исполнительный продюсер тележурнала "Каламбур" Ирина Козырь. В 2002 году у пары родился сын Николай.

Интервью с пропагандистами и фильм с россиянами

После вторжения страны-агрессорши в феврале 2022 года Стыцковский не делал публичных заявлений о войне в Украине, хотя он до сих пор живет с семьей в Одессе. При этом, бывшая супруга режиссера Бледанс заявила, что прекратила общение с мужчиной.

"Если честно, сейчас не общаемся. В первые дни я звонила ему, спрашивала как он, все ли живы. Он очень деликатно отвечал на мои вопросы. Юрий Стыцковский — суперинтеллигентный мужчина. Он никогда не встанет вступать в дрязги. Но по его тону поняла, что я — заблудшая овца, я ничего не понимаю и со мной разговаривать не о чем", — сказала путинистка.

Как сейчас выглядит Юрий Стыцковский

Однако некоторые моменты в действиях одессита вызывают вопросы. Дело в том, что в 2022 году, когда РФ активно терроризировала украинцев ракетными атаками, Стыцковский монтировал фильм с россиянами, сцены с которыми были отсняты еще до 2014 года. "Монтировал под звуки сирены, под свисты всяких разных летающих объектов, поэтому жаль, что общая обстановка помешала окончательному воплощению всех мыслей и идей, которые у нас были", — сказал кишиневским СМИ режиссер, вероятно имея в виду за "общей обстановкой" аннексию Крыма и начала военных действий путинской армии на украинском Донбассе.

Премьера "пародии про полицейских" Юрия Стыцковского состоялась 11 ноября 2022 года

В феврале 2024 года одессит дал комментарий пропагандистским СМИ. В нем Стыцковский дал свою реакцию на смерть бывшего коллеги, российского актера Александра Симонеца. В интервью "NEWS.ru" он рассказал, что почти 20 лет назад сотрудничал с артистом над сериалом "Дружная семейка".

Также Юрий поздравил поклонников журнала видеокомиксов "Каламбур" с Новым 2025 годом. Мужчина записал видеообращение на русском языке. Никаких упоминаний о войне в собственной стране от Стыцковского не имеется.

