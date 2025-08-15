Люди сдавали для нее кровь и кожу. От чего в 21 год умерла украинская актриса Бурдученко и как выглядит ее могила

Спустя 3 года погиб и муж восходящей звезды

Актеры и члены съемочной команды, к сожалению, нередко погибают во время рабочего процесса. Это случилось с украинским оператором Галиной Хатчинс в США, а также с восходящей советской звездой, уроженкой Чернигова Инной Бурдученко-Кирилюк.

Будущая актриса родилась 31 марта 1939 года. После школы Инна отправилась в столицу и попыталась вступить в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, но безуспешно. Юная девушка отказалась жить без театра и устроилась реквизитором сцены в областном театре родного города. Бурдученко ктивно участвовала в массовке, а позже получила роль Джеммы в спектакле "Овод". Этот успех стал ее первым значимым достижением, и в 1957 году она была принята в столичный институт.

В 1959 году на экраны вышел фильм режиссера Виктора Ивченко "Иванна", где Инна сыграла главную роль. Картина получила ошеломительный успех в стране и за рубежом, а спустя год получила премию на Всесоюзном фестивале.

Спустя некоторое время на одной из премьер актриса познакомилась с Иваном Кирилюком, и вскоре пара поженилась. В 1960-м супруги ждали своего первенца, но в тот злополучный год с Инной произошла трагедия.

Трагедия на съемках фильма "Цветок на камне"

Во время съемки, проходившей на Донбассе, сцены фильма "Цветок на камне" (рабочее название "Так еще никто не любил"), где героиня Бурдученко спасала знамя из горящего барака, актриса несколько раз входила в пылающее здание по указанию режиссера Анатолия Слесаренко, несмотря на предупреждения оператора и членов съемочной группы об опасности для артистки. В одном из дублей каблук Инны застрял между досками пола и на нее обрушилась горящая балка. Снимавшийся в массовке шахтер Сергей Иванов бросился на помощь и вынес звезду из огня.

Иванна Бурдученко в "Цветке на камне" (1962) Иванна Бурдученко в "Цветке на камне" (1962)

21-летняя актриса была госпитализирована в Донецкий лечебный центр с ожогами 78% тела. Для актрисы множество доноров пожертвовали свою кровь и кожу, но женщина так и не оправилась: она скончалась спустя две недели — 15 августа 1960 года. Бурдученко была на третьем месяце беременности. Спустя три года, также 15 августа, ее муж Иван трагически погиб в автомобильной аварии.

Сцена из фильма "Иванна" с Бурдученко

Режиссер Слесаренко был осужден за преступную халатность и приговорен к пяти годам лишения свободы, но освободился досрочно по амнистии в 1963 году. Фильм был завершен Сергеем Параджановым и выпущен в прокат в 1962 году.

Где похоронена Инна Бурдученко: фото могилы

Инна Бурдученко была похоронена на Байковом кладбище в Киеве, участок №8а. Рядом с ней похоронен ее любимый муж.

Ранее мы рассказывали о судьбе одного легендарного украинского актера. "Телеграф" писал, где похоронен Виктор Добровольский и как выглядит его могила.