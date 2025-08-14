Был звездой легендарных фильмов Быкова: как сейчас выглядит могила уроженца Полтавщины Владимира Волкова

Играл в картинах "В бой идут одни старики" и "Аты-баты, шли солдаты…"

Ровно 96 лет назад, 14 августа 1929 года, появился на свет украинский актер театра и кино Владимир Волков. Как и композитор Исаак Дунаевский, артист родился в Полтавской области, но своим местом жизни выбрал именно Украину, а не диктаторскою страну.

Звезда фильмов ныне покойного Леонида Быкова провел детство и юность в городе Хорол (ныне Полтавская область). Отправившись в Россию, в 1948 году Волков окончил Свердловскую школу киноактера, в 1952 году — актерский факультет московского ВГИКа.

Молодой артист некоторое время играл в Волгоградском драматическом театре, а позже вернулся в Украину. С 1956 года он стал актером Киевской киностудии имени А. Довженко. В кино дебютировал в 1948 году в фильме "Страницы жизни".

За свою карьеру Владимир исполнил около 100 разноплановых ролей, чаще всего воплощая образы военных, рабочих и партийных деятелей. Снимался в культовых лентах Леонида Быкова — "В бой идут одни "старики" (секретарь парторганизации полка) и "Аты-баты, шли солдаты…" (командир батальона).

Волков в фильме "В бой идут одни старики"

"Аты-баты, шли солдаты..."

Волков запомнился зрителям также как Степан Ковтун в картине о партизанах "Подпольный обком действует", старшина Жигарев в военной драме "И никто на свете…". В последние годы своей жизни снялся в ряде украинских картин, среди которых — "Чёрная рада", "Мосты сердечные" и другие.

Владимир Волков в фильме "Черная рада"

Владимир Волков

Где похоронен Владимир Волков: фото могилы

Скончался 10 ноября 2007 года в Киеве на 79-м году жизни. Похоронен на Берковецком кладбище — крупнейшем столичном некрополе.

Как выглядит могила Владимира Волкова

