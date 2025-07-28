Родился в Одессе, стал звездой советских фильмов и чуть не попал в тюрьму. Как выглядит могила Виктора Добровольского

НКВДисты хотели видеть украинца за решеткой

В понедельник, 28 июля, отмечается годовщина со дня смерти выдающегося украинского актера театра и кино, режиссера Виктора Добровольского. Он имел ряд советских премий, однако однажды был ложно обвинен, а за два года до смерти потерял ногу.

Будущий актер родился в 1906 году Одессе, но свое детство провел в селе Лысая Гора (ныне Николаевская область), где служил священником отец семейства. В 1928 году окончил театральную студию при Одесском драматическом театре. Работал на сценах театров Одессы, Харькова и Донецка.

С 1939 по 1964 год Добровольский был актером Киевского украинского драматического театра имени Ивана Франко, а с 1964 по 1984 год — драматического театра имени Леси Украинки. В кино Виктор начал сниматься с 1926 года.

Виктор Добровольский в фильме "Большая земля"

Известный фильмы с его участием: "Тарас Шевченко", "Петр Первый", "Макар Нечай", "Большая земля", "Украденное счастье", "В степях Украины", "Калиновый гай", "Кровавый рассвет". Заметными стали его роли в фильмах "Голубые дороги", "Щедрое лето", "В мирные дни", "Неразлучные друзья". В 1956 году исполнил роль Богдана Хмельницкого в пропагандистском фильме "300 лет назад…".

Актер в фильме "В мирные дни"

"300 лет тому...", в роли Богдана Хмельницкого (1956)

Известно, что в 1939 году украинца арестовали НКВДисты по обвинению в "антисоветской, националистической и террористической деятельности". Ему приписали участие в подготовке покушения на политика Лазаря Кагановича во время гастролей в Москве и заключили под стражу. Расследование длилось целый год, но не выявило состава преступления, в результате чего Виктора оправдали и освободили.

В 1982 году врачи диагностировали у актера гангрену. Ему ампутировали ногу, и последние два года жизни он провел дома с семьей. В знак поддержки руководство театра Леси Украинки выдвинуло его на соискание Государственной премии Украинской ССР имени Тараса Шевченко.

Добровольский скончался 28 июля 1984 года в Киеве в возрасте 78 лет. Похоронен на Байковом кладбище.

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