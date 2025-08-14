Був зіркою легендарних фільмів Бикова: як зараз виглядає могила уродженця Полтавщини Володимира Волкова

Грав у картинах "В бій ідуть тільки "старики" та "Ати-бати, йшли солдати…"

Рівно 96 років тому, 14 серпня 1929 року, з’явився на світ український актор театру та кіно Володимир Волков. Як і композитор Ісаак Дунаєвський, артист народився на Полтавщині, але своїм місцем життя обрав саме Україну, а не диктаторську країну.

Зірка фільмів нині покійного Леоніда Бикова провів дитинство та юність у місті Хорол (нині Полтавська область). Відправившись до Росії, у 1948 році Волков закінчив Свердловську школу кіноактора, у 1952 році — акторський факультет московського ВДІКу.

Молодий артист деякий час грав у Волгоградському драматичному театрі, а згодом повернувся до України. З 1956 року він став актором Київської кіностудії імені О. Довженка. У кіно дебютував у 1948 році у фільмі "Сторінки життя".

За свою кар’єру Володимир виконав близько 100 різнопланових ролей, найчастіше втілюючи образи військових, робітників та партійних діячів. Знімався в культових стрічках Леоніда Бикова — "В бій ідуть тільки "старики" (секретар парторганізації полку) та "Ати-бати, йшли солдати…" (командир батальйону).

Волков у фільмі "В бій ідуть тільки "старики"

"Ати-бати, йшли солдати..."

Волков запам’ятався глядачам також як Степан Ковтун у картині про партизанів "Підпільний обком діє", старшина Жигарьов у військовій драмі "І ніхто на світі…". В останні роки свого життя знявся у низці українських картин, серед яких — "Чорна рада", "Мости сердечні" та інші.

Володимир Волков у фільмі "Чорна рада"

Володимир Волков

Де поховано Володимира Волкова: фото могили

Помер 10 листопада 2007 року у Києві на 79-му році життя. Похований на Берковецькому цвинтарі — найбільшому столичному некрополі.

Як виглядає могила Володимира Волкова

