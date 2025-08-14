Рожденная под Киевом актриса играла с Софи Лорен

К сожалению, многие знаменитые уроженцы украинских городов выбирают жизнь на чужбине. Так сложилось с предательницей Аленой Свиридовой. 6 лет назад за океаном не стало советской звезды Надежды Чередниченко, которая родилась 14 августа 1927 года в Богуславе Киевской области.

Свою карьеру актриса построила в России, последние годы жизни прожила в США, однако была похоронена в столице страны-агрессорши. "Телеграф" рассказывает, что известно про Надежду Чередниченко, в каких фильмах она снималась и как выглядит могила красавицы.

Строила карьеру в Москве

В 1949 году Чередниченко окончила московский ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера, где работала более 30 лет. В 1960 году окончила Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала.

Надежда Чередниченко в молодости

В кино артистка дебютировала в 1946 году, с роли Нины Грековой в фильме "Первая перчатка". Позже сыграла в таких картинах как "Чемпион мира", "Матрос Чижик", а также исполнила роль леди Марфи в "Костре бессмертия" и доярки Кати Квитко в ленте "Когда поют соловьи".

Браки и непростой ухажер

Чередниченко официально была замужем дважды и родила двух детей от разных мужчин. Известно, что однажды актриса отвергла сталинскую марионетку, чекиста Лаврентия Берия.

Актриса в фильме "Когда поют соловьи" (1956)

Софи Лорен и певческая карьера на Брайтон-Бич

В 1970 году Надежда появилась в советско-французско-итальянском фильме "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Снималась актриса до 1979 года, а в 1980-е улетела в США, где на Брайтон-Бич выступала как певица с классическим репертуаром в русском ресторане.

Чередниченко в последние годы жизни в США

Где похоронена Надежда Чередниченко: фото могилы

Скончалась звезда 14 июня 2019 года на 92 году жизни в Нью-Йорке. Прах артистки захоронен в Москве на Троекуровском кладбище, участок 19.

Как выглядит могила Надежды Чередниченко

Памятник Надежде Чередниченко

